Ufficio scolastico regionale, Filippo Serra è il nuovo direttore generale

PALERMO – Filippo Serra è stato nominato il nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Prende il posto di Giuseppe Pierro.

Nato a Cagliari, 59 anni, laurea in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, dottorato di ricerca in Scienze giuridiche all’Università di Milano – Bicocca, Filippo Serra ha una lunga esperienza all’interno del Ministero dell’istruzione e del merito, sia sul territorio in Sardegna che nella sede centrale a Roma, in cui ha ricoperto vari ruoli da funzionario a Direttore generale per il personale scolastico. Inclusione, prevenzione e contrasto alla dispersione, alla povertà educativa, a ogni forma di bullismo e cyberbullismo.