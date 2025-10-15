Un libro su Don Tantardini, la presentazione alla Lumsa

Il volume è curato da Massimo Borghesi

Venerdì 17 ottobre alle 17.15, presso la Lumsa di Palermo, sarà presentato il libro “É bello lasciarsi andare tra le braccia del Figlio di Dio” curato, per l’Editrice Vaticana, da Massimo Borghesi che sarà presente all’evento. Fra i relatori anche don Antonio Mancuso e don Francesco Di Maggio, rettori dei seminari di Palermo e Monreale. A moderare la giornalista palermitana Maria Gabriella Ricotta.

L’evento è una proposta del centro culturale “Il Sentiero” di Palermo, aderente all’Associazione Italiana Centri Culturali ed è patrocinato dall’Arcidiocesi di Palermo, dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana (Ucsi) dell’Editrice Vaticana e dalle Paoline.

Il libro raccoglie le omelie di don Giacomo Tantardini a San Lorenzo fuori le Mura, a Roma, nell’ultimo periodo della sua vita e, nella seconda parte, presenta una biografia del sacerdote di origini lombarde, protagonista del cattolicesimo italiano degli ultimi decenni. In migliaia andavano ad ascoltarlo, soprattutto giovani, ma non solo.

Fra i frequentatori delle messe di don Giacomo a San Lorenzo anche Massimo Borghesi, ordinario di Filosofia morale dell’Università di Perugia e l’amico, allora cardinale, Jorge Mario Bergoglio. Divenuto Papa dopo la morte di don Giacomo, Francesco volle fortemente la pubblicazione di questo libro che affidò a Borghesi già autore della sua biografia, “Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale”.