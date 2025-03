Una staffetta partigiana in vista del 25 aprile

A Corleone, San Giuseppe Jato e Piana degli Albanesi

Una staffetta partigiana in tre tappe verso il 25 aprile e il 1° maggio. La prima si è svolta il 10 marzo a Corleone. Le successive saranno a San Giuseppe Jato il 27 marzo e il 5 aprile a Piana degli Albanesi.

Infine la staffetta toccherà Palermo per la festa di Liberazione del 25 aprile e Portella della Ginestra per la festa dei Lavoratori. È la prima staffetta che si realizza in Sicilia e richiama le staffette antifasciste della Resistenza, impegnate nella lotta di liberazione.

La “Staffetta Partigiana per i diritti e le libertà” è promossa dai due circoli Anpi “Placido Rizzotto” di Corleone e “Portella della Ginestra” di Piana degli Albanesi, San Cipirello e San Giuseppe Jato e dall’Anpi provinciale, con la partecipazione di Cgil Palermo, Acli Palermo, Libera, Arci, Centro Pio La Torre, Camere del Lavoro locali e con il patrocinio dei comuni di Corleone, San Giuseppe Jato e Piana dei Albanesi.

La prima tappa è coincisa con il 77° anniversario dell’uccisione mafiosa di Placido Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro di Corleone che aveva guidato le lotte contadine dopo aver militato nelle brigate partigiane a Roma.

Ci sono stati gli interventi di Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro Pio La Torre, Francesco Todaro presidente Acli Palermo e Mario Ridulfo, segretario generale della Cgil Palermo.