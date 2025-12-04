Una testimonianza di vita, Accordino all’istituto tecnico di Prizzi

Incontro con l'ex poliziotto

Una testimonianza di vita. Il racconto di una pagina drammatica della storia siciliana. Francesco Accordino, poliziotto figlio di poliziotto (Tindaro), ex capo della squadra mobile di Palermo ai tempi della guerra tra i corleonesi e i padrini palermitani è stato ospite dell’istituto Tecnico di Prizzi diretto dalla dirigente scolastica Giovanna Lascari.

Ha raccontato l’orrore e la ferocia di Cosa Nostra. Sotto i colpi dei killer caddero tanti bravi investigatori come Beppe Montana e Ninni Cassarà. “È importante continuare a trasmettere la memoria affinché le nuove generazioni la possano fare camminare sulle proprie gambe”, hanno raccontato i presenti.