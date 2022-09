Università, non funziona la stenotipia: processo rinviato

Slitta ancora l’inizio del procedimento sull’inchiesta dei concorsi dell’ateneo catanese

CATANIA – Non funziona il sistema di stenotipia. E così il processo a carico degli ex rettori di Catania Francesco Basile e Giacomo Pignataro e altri 7 ex direttori di dipartimento d’ateneo (Giuseppe Barone, Michele Maria Bernadetta Cavallaro, Filippo Drago, Giovanni Gallo, Carmelo Giovanni Monaco, Roberto Pennisi e Giuseppe Sessa) per abuso d’ufficio e falso è stato rinviato ancora una volta.

Oggi era programmata la prima udienza davanti alla III sezione del Tribunale di Catania. Lo start del procedimento che è nato dall’inchiesta della Digos Università Bandita è stato rinviato al 27 ottobre. La speranza è che per quella data non ci siano altri intoppi e si possano affrontare le questioni preliminari per pm e difese.