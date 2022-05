Usa, bimbo di 10 anni arrestato per aver minacciato una sparatoria

La notizia riportata dal New York Post che cita fonti della polizia

Un bambino di 10 anni è stato arrestato in Florida per aver minacciato una sparatoria di massa tramite dei messaggini. Lo riferisce il New York Post citando la polizia. Il bimbo, studente di una scuola elementare di Cape Coral, è stato ammanettato e portato via.

“Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze”, afferma lo sceriffo Carmine Marceno al giornale statunitense. La minaccia segue la strage alla scuola elementare del Texas, dove un diciottenne ha aperto il fuoco e ucciso 21 persone.

Biden, intanto, ipotizza con le autorità della città texana di Uvalde la possibilità di radere al suolo la scuola elementare Robb teatro della strage e di costruirne una nuova.