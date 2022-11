Usa, estremista di destra condannato per l’assalto a Capitol Hill

La condanna per cospirazione sediziosa

1' DI LETTURA

WASHINGTON – Il leader del gruppo di estrema destra Usa degli Oath Keepers è stato condannato per “cospirazione sediziosa” in merito all’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021. Il Senato americano ha intanto approvato una legge a tutele delle nozze gay, che passa ora alla Camera. Arrivato a Washington per una visita di tre giorni Macron, che vedrà Biden.