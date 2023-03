Usa: “Se la Cina fornisce armi alla Russia sarà guerra mondiale”

Intanto i premier europei sono pronti ad volare in Cina per incontrare Xi e discutere di pace

1' DI LETTURA

Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia ma, se lo facesse, questo “prolungherebbe il conflitto e certamente amplierebbe la guerra potenzialmente a livello globale”, averte il capo del Pentagono.

In Ue intanto i leader si preparano a volare in Cina per discutere il piano di pace di Xi. Von der Leyen e Macron andranno a Pechino a inizio aprile. Anche Borrell annuncia presto un viaggio in Cina. Per lo spagnolo Sanchez il piano di Xi “ha spunti interessanti”.