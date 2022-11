Usa, vince alla lotteria 2 miliardi di dollari: è il record di tutti i tempi

La schedina fortunata è stata giocata in una stazione di servizio in California

Vincita record di tutti i tempi per un fortunato giocatore di una lotteria Usa. Il jackpot più alto di tutti i tempi era di 2,04 miliardi di dollari della lotteria americana Powerball. Il premio alto nella storia è stato vinto da un biglietto acquistato in una stazione di servizio ad Altadena, in California. Lo riporta Abc news.