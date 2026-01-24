“Usare i fondi dei fuochi di Sant’Agata per la ricostruzione”

La proposta della consigliera Latino (Mpa-Grande Sicilia)

CATANIA – Destinare le risorse della tassa di soggiorno, tradizionalmente utilizzate per lo spettacolo dei fuochi d’artificio in onore di Sant’Agata, alla ricostruzione dei danni provocati dall’uragano Harry che nei giorni scorsi ha colpito Catania e la costa ionica. È la proposta avanzata dalla consigliera comunale Simona Latino, esponente del gruppo Mpa-Grande Sicilia.

“La festa di Sant’Agata è il cuore della nostra identità e nessuno ne mette in discussione il valore religioso, culturale e popolare”, afferma Latino. “Ma oggi la città vive una fase di emergenza reale, con strade danneggiate, attività economiche in difficoltà e famiglie che attendono risposte immediate”.

Secondo la consigliera, i fondi della tassa di soggiorno destinati allo spettacolo pirotecnico del 3 febbraio in piazza Duomo potrebbero rappresentare “un primo segnale concreto di attenzione verso una comunità duramente colpita” e un atto di responsabilità istituzionale.

“Chiediamo un gesto di sobrietà e di priorità”, prosegue Latino. “Rinviare o rimodulare una spesa simbolica per destinare quelle risorse alla messa in sicurezza e alla riparazione dei danni significa essere davvero vicini alla città, nel solco dello spirito di solidarietà che Sant’Agata stessa rappresenta”.

“Celebrare Sant’Agata vuol dire anche prendersi cura della propria comunità, soprattutto nei momenti più difficili”, conclude la consigliera.