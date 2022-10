Vaccarizzo e il crollo degli alberi: petizione per mettere in sicurezza via Biscia di Mare

Gli alberi caduti nella strada

Raccolte duecento firme in poche ore: è la via d'accesso a due villaggi a mare.

1' DI LETTURA

VACCARIZZO. È l’unica via di accesso a due villaggi a mare, e le condizioni disastrose di questa strada – via Biscia di Mare – rappresentano un danno per i residenti. Per questo un gruppo di loro ieri mattina ha avviato una raccolta di firme, già arrivata a quota 200 in poche ore, chiedendone la messa in sicurezza.

“Dopo il crollo di alberi e rami che si è verificato nelle scorse settimane, il quale ha messo seriamente in pericolo la vita dei residenti – affermano i responsabili della raccolta firme, a cui si sono uniti il consigliere comunale Giovanni Petralia, assieme a diversi rappresentanti di associazioni e comitati locali, tra cui Agostino Pecora e Salvo Romano – la comunità locale di Vaccarizzo ha sentito la necessità di organizzare una raccolta firme. Via Biscia di Mare è una strada di titolarità comunale che purtroppo si trova in una situazione disastrosa a causa della mancata manutenzione avvenuta nel passato. La strada ha un ruolo fondamentale, perché unica via di accesso ed uscita per due villaggi a mare, cioè il villaggio Giove e il villaggio Nettuno”.

“Le numerose firme raccolte – concludono i responsabili della mobilitazione – insieme ad immagini che testimoniano la pericolosità della situazione ed insieme ad una dettagliata relazione verranno consegnate alle autorità competenti per cercare di mettere in evidenza la necessità di intervenire immediatamente con efficacia ed efficienza”.