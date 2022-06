Vaiolo delle scimmie, l’Oms: in estate elevato il rischio di trasmissione

L'avvertimento dell'Organizzazione mondiale della sanità

ROMA – Secondo l’OMS è l’Europa “l’epicentro dell’epidemia di vaiolo delle scimmie. Il Vecchio continente è il territorio più grande e l’epidemia è geograficamente più diffusa al di fuori delle aree endemiche dell’Africa occidentale e centrale”. L’allarme arriva da Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. Secondo Kluge ora bisogna agire rapidamente per indagare e controllare velocemente una situazione in rapida evoluzione.

Particolare attenzione va posta sul vaiolo delle scimmie secondo Kluge perché la trasmissione “rapida e amplificata” di Monkeypox “si è verificata nel contesto della recente revoca delle restrizioni pandemiche ai viaggi e agli eventi internazionali. E quindi, il potenziale di ulteriore trasmissione in Europa e altrove durante l’estate è elevato”.

Il virus, avverte l’Oms, “si è già diffuso sullo sfondo di diversi raduni di massa. Nei prossimi mesi, molte delle decine di festival e grandi feste in programma forniscono ulteriori contesti in cui potrebbe verificarsi un’amplificazione”.