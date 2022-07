Vaiolo delle scimmie, l’Ue si è assicurata altre 54mila dosi

A finalizzare l'acquisto è stata l'Autorità per la preparazione e la risposta sanitaria

L’Ue si è assicurata altre 54.530 dosi del vaccino contro il vaiolo delle scimmie, portando ora a 163.620 il numero totale di dosi acquistate per gli Stati membri per rispondere all’epidemia in corso. Lo rende noto la Commissione. A finalizzare l’acquisto è stata l’Autorità per la preparazione e la risposta sanitaria (Hera). Le consegne dei vaccini “continueranno a essere effettuate nelle prossime settimane e mesi e per tutto il resto dell’anno”, si legge in una nota dell’Esecutivo Ue. In base al numero di casi, le consegne continuano per gli Stati membri.