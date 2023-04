Valanga in Valle d’Aosta: due scialpinisti torinesi dispersi

L’allarme lanciato dagli amici: "Il telefono suona a vuoto"

Due scialpinisti torinesi risultano dispersi da ieri sera in Valle d’Aosta, nella stessa zona dove poco dopo i soccorritori hanno individuato una valanga di vaste proporzioni. E’ accaduto sul Chateau des Dames, vetta in Valtournenche (Aosta), dove le ricerche, apparse difficili fin dal primo momento, sono state

sospese durante la notte. Riprenderanno all’alba.

L’allarme è stato dato dagli amici che non li hanno visti rientrare e hanno cercato invano di raggiungerli al telefono. Verificato il mancato rientro, gli amici – fa sapere il Soccorso alpino valdostano (Sav) – hanno dato l’allarme, senza sapere la località esatta e riferendo che nessuno risponde ai telefoni. Hanno fornito alle ore 21 una foto inviata in giornata dagli scialpinisti.

Il personale Sav della Centrale unica del soccorso ha saputo individuare quale zona ipotetica lo Chateau des Dames, in Valtournenche. Qui in effetti sono state trovate le auto dei due dispersi. La salita alla vetta (3.488 metri) è raccomandata a sciatori alpinisti esperti e prevede un dislivello di 1.588 metri, che si percorrono mediamente in cinque ore. Viste anche le nevicate registrate – da 40 a 60 cm sopra ai 2.300 metri di quota – “lungo il confine con la Francia e lungo il confine con la Svizzera la probabilità di distacco è maggiore”, si legge nel bollettino valanghe. Per questo “le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza e prudenza”.

Il pericolo valanghe nella zona è forte. Ieri due slavine hanno travolto altri tre gruppi di scialpinisti in Valle d’Aosta, senza fare feriti. L’altro ieri un italiano di Vicenza è morto per una valanga in Norvegia e un altro è ricoverato in gravi condizioni.