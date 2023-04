Valditara: “Sospensione immediata per la preside arrestata”

“In tempi brevi sarà nominato il reggente“

PALERMO – Nella giornata di oggi la presidente dell’Istituto Falcone dello Zen, Daniela Lo Verde, è finita in manette dopo una lunga indagine dei carabinieri. Per la dirigente scolastica dell’istituto Falcone di Palermo arrestata oggi è stato disposto “il provvedimento di sospensione immediata”. Lo fa sapere il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che sottolinea come “in tempi brevi sarà nominato il reggente”. Il ministero fa sapere che “saranno inviati degli operatori psico – pedagogici, a supporto di tutta la comunità scolastica nell’elaborazione di quanto accaduto oggi”.