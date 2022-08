Valentina, l’altra Chinnici candidata con il Pd

La candidatura per Palazzo dei Normanni.

Ci sarà un’altra Chinnici candidata con il Pd, non per la presidenza della Regione, ma come deputato regionale a Palazzo dei Normanni. Si tratta di Valentina Chinnici, attualmente consigliere comunale a Palermo. Sono ore convulse, per la presentazione delle liste. I democratici hanno qualche difficoltà a completare lo scacchiere, specialmente – si sussurra – nel Messinese. Ma tutti i partiti, nel bene o nel male, devono sbrigarsi, prima della chiusura di domani.

Quello di Valentina Chinnici è un nome noto a Palermo. Prima di sostenere il candidato progressista Franco Miceli (lei è consigliere nella lista ‘Progetto Palermo’), fu tra i nomi dati con insistenza per candidabili alla poltrona più in vista di Palazzo delle Aquile. “Se il mio nome fosse riconosciuto, dall’intera coalizione di centrosinistra, come elemento di unione – disse lei a LiveSicilia.it – allora sì, ci sarebbero le condizioni”.

Alla fine, come è noto, la storia andò diversamente. Il prescelto fu, appunto, Franco Miceli, ma le elezioni le ha vinte l’attuale sindaco di centrodestra, Roberto Lagalla. Adesso Valentina Chinnici ci riprova. A Palazzo dei Normanni. (Roberto Puglisi)