Valeria Battaglia candidata alla segreteria provinciale del Pd Trapani

Attualmente ricopre il ruolo di vicesindaco di Partanna

TRAPANI – Valeria Battaglia, vicesindaca di Partanna, è candidata alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Trapani. Sul suo sono nome sono confluiti gli esponenti locali Dem che si riconoscono nell’area Schlein, insieme a una parte di militanti che in passato avevano sostenuto Bonaccini, segnando un incontro tra diverse sensibilità politiche interne al PD.

Il congresso provinciale si avvia così verso una nuova fase, nella quale la figura dell’ingegnere Battaglia è emersa per esperienza amministrativa e visione politica.

Battaglia: “Orgogliosa e onorata”

“Sono orgogliosa e onorata di essere stata indicata come candidata alla segreteria provinciale del Partito Democratico – ha dichiarato Valeria Battaglia –. Consapevole che si tratta di un incarico che va affrontato con senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio. Lavoreremo per un partito radicato nei territori, che torni ad essere casa delle istanze sociali e motore di partecipazione”.

Battaglia ha ribadito la necessità di una linea politica chiara e vicina ai bisogni reali dei cittadini: “In un momento particolare di sfiducia e disillusione diffuse, è fondamentale riportare il Partito Democratico provinciale tra la gente, per renderlo protagonista di un nuovo cammino politico che sappia riconnettersi con i bisogni e le aspettative della società che vogliamo rappresentare. La nostra priorità sarà la centralità dei piccoli comuni, veri presìdi di comunità e democrazia. Vogliamo ripartire dalla difesa dei diritti, dagli ultimi, dai più deboli. Il PD deve essere presidio di equità e strumento di cambiamento reale”.

“Non possiamo ignorare – ha concluso – la sfida della transizione ecologica e della tutela del nostro territorio. L’ambiente, l’agricoltura, il paesaggio e le risorse naturali vanno difesi con forza e lungimiranza. La sostenibilità non è una moda, ma un dovere verso le generazioni future”.

Safina: “Speriamo possa diventare candidata di tutto il partito”

“Spero che nelle prossime ore – ha commentato il deputato regionale del PD Dario Safina – si possano creare le condizioni per far divenire Valeria la candidata di tutto il partito, mettendole attorno un gruppo dirigente di valore e determinato, così da rendere il nostro partito inclusivo e di massa”.

Intanto questa mattina, nella sede del Pd regionale di via Bentivegna, a Palermo, si è tenuta una conferenza stampa che ha visto protagonisti sei deputati regionali, guidati dal capogruppo Michele Catanzaro: il siracusano Tiziano Spada, l’ennese Fabio Venezia, il palermitano Mario Giambona, la catanese Ersilia Saverino e il messinese Calogero Leanza, assente. ma soltanto per un problema personale, il deputato regionale Giovanni Burtone, che sono in combutta con il segretario regionale Barbagallo.

Nel frattempo a Catania, però, è stato ufficializzato il nome del candidato alla segreteria etnea, si tratta di Giuseppe Pappalardo.