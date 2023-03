Follia a San Giuseppe, accendono la vampa ed esplode tutto VIDEO

Il tradizionale falò viene dato alle fiamme e salta in aria: le immagini

1' DI LETTURA

TARANTO – La “vampa” di San Giuseppe è esplosa con un boato, tra lo sgomento dei presenti e le grida di chi ha subito temuto il peggio. È successo ieri sera durante la festa del santo in via Deledda, nel rione Tamburi di Taranto, dove alcuni cittadini avevano predisposto il falò “artigianale” come da tradizione popolare. Il video in alto, tratto dai canali social di Welcome To Favelas, mostra le drammatiche immagini dell’esplosione della vampa e il successivo sopralluogo delle forze dell’ordine.

Esplode la vampa, feriti in codice rosso e giallo

Le testate giornalistiche locali e nazionali riportano che l’esplosione ha causato diversi feriti, tra cui alcuni minorenni, e che il 118 ha trasportato due persone all’ospedale Santissima Annunziata – una in codice rosso, due in codice giallo -. I sanitari hanno medicato con alcuni punti di sutura anche una bambina, secondo fonti dell’Asl citate dall’edizione barese de La Repubblica.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO: VISITA LA SEZIONE DI LIVESICILIA