Vandalizzata e incendiata: la casa di via Bronte assegnata a una famiglia

L'immobile è stato ristrutturato in tempi record

PALERMO – “L’immobile che era stato devastato, incendiato e vandalizzato, grazie all’intervento tempestivo della Regione e dello Iacp, è stato ristrutturato in tempi record ed è stato assegnato immediatamente a una famiglia nella lista dell’emergenza abitativa”. Così l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli annuncia la “rinascita” dell’appartamento di Borgo Nuovo che a fine ottobre era stato distrutto da una famiglia che lo aveva occupato abusivamente.

La casa vandalizzata in via Bronte prima della ristrutturazione

Distrutta alla vigilia della consegna

Era successo in via Bronte, alla vigilia della consegna dell’alloggio ai legittimi assegnatari: i muri erano stati distrutti con delle mazze, erano stati rimossi gli infissi e i sanitari. Anche le porte erano state sradicate. Infine, l’immobile era stato dato alle fiamme, provocando momenti di paura in tutto il quartiere. “Riteniamo di dovervi fare l’immobile – aggiunge Ferrandelli condividendo sui social le immagini dell’abitazione rimessa a nuovo. Sul posto, stamattina 18 dicembre, si sono recati anche i tecnici Iacp e l’assessore regionale Alessandro Aricò.

“Ristrutturata in tempi record”

“E’ stata rispettata la tempistica che avevamo previsto, dove c’era la vandalizzazione torna a brillare un bene pubblico – prosegue l’assessore comunale -. Ringraziamo la ditta che ha reso possibile in poco tempo giorni il recupero dell’appartamento. Qui non era più presente nemmeno la porta d’ingresso, ne è stata posizionata una nuova”.

“Le istituzioni sono più forti”

“E’ stato ripristinato tutto: i sanitari sono stati riposizionati, le camere da letto sono state ristrutturate. Possiamo affermare che oggi le istituzioni sono più forti di chi, con prepotenza, pensa di potere danneggiare i beni pubblici o di poterli occupare o cedere illegalmente. Il diritto alla casa va garantito nel rispetto della legge – aggiunge Ferrandelli – e delle liste delle emrgenze. Siamo contenti del fatto che questo Natale sarà veramente gioiso per la famiglia a cui l’immobile è stato assegnato”.