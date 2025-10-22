Palermo, vandalizzata una casa popolare da assegnare FOTO VIDEO

I muri sono stati distrutti, le porte e gli infissi sono spariti

PALERMO – Un immobile popolare destinato ad una famiglia avente diritto iscritta nella lista dell’emergenza abitativa è stato completamente vandalizzato da chi lo occupava abusivamente. A renderlo noto è l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. La consegna dell’appartamento che si trova nel quartiere di Borgo Nuovo era programmato per domani mattina.

“Giunti sul posto – ha detto Ferrandelli – ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo indecente. Un appartamento completamente vandalizzato, muri distrutti con le mazze, infissi e porta di ingresso spariti. Si tratta di un gesto incivile da parte di chi non aveva nessun diritto ad occupare quella casa. Si tratta di uno squallido messaggio nei confronti di questa Amministrazione che continua a garantire un tetto a chi ne ha diritto”.

“Soprattutto – aggiunge – si tratta di un gesto che allontana per qualche settimana il sogno di una famiglia che attendeva da tempo questo momento per mettere fine alla parola sofferenza avendo per sé la necessaria sicurezza. Da domani – conclude l’assessore all’Emergenza abitativa – partiranno i lavori di recupero dei danni alla casa con costi che non erano stati preventivati e in danno alla collettività”.