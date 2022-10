Veli neri e candele, per protestare a sostegno delle donne iraniane

Dopo la morte di Mahsa Amini, in tutto il mondo da giorni si protesta compiendo gesti di grande valore simbolico

1' DI LETTURA

PALERMO – Un flash mob organizzato oggi 7 ottobre a piazza Politeama, nel centro della città dei Palermo, a sostegno delle donne iraniane.

Dopo la morte di Mahsa Amini, in tutto il mondo da giorni si protesta compiendo gesti di grande valore simbolico, come bruciare in piazza lo hijab o tagliarsi i capelli. A Palermo si sono riuniti in tanti, donne e uomini, che hanno protestato svestendosi del velo nero e accendendo una candela come segno di luce e di speranza.

Organizzato da Lavinia Sposito, l’evento ha raccolto l’adesione di molte associazioni che si battono ogni giorno in difesa dei diritti dei più deboli. .

Nel video i momenti salienti dell’evento e le interviste raccolte prima dell’inizio.