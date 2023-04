Venezia-Palermo, Brunori: “Dobbiamo lavorare e limare gli errori”

Le parole dell'attaccante italo-brasiliano al termine della sfida del "Penzo"

PALERMO – Parola a Matteo Brunori. L’attaccante e capitano del Palermo, tornato al gol nel match del “Penzo” contro il Venezia, è intervenuto in mixed zone per parlare della sconfitta maturata contro i padroni di casa:

“Dopo l’infortunio contro il Cittadella adesso sono tornato alla condizione migliore – ha esordito il bomber rosanero -. Dispiace molto per il risultato, soprattutto per le persone che ci seguono sempre e fanno i chilometri per sostenerci. Volevamo un risultato diverso, ci abbiamo provato fino alla fine ma qualche errore di troppo ci ha condizionato e adesso dobbiamo guardare alla prossima partita”.

“E’ giusto che ci sia un confronto quando i tifosi fanno dei sacrifici importanti e stanno dalla parte opposta d’Italia. Ci hanno detto che bisogna impegnarsi e dare il massimo – ha proseguito Brunori – a volte si fanno degli errori che condizionano le partite ma c’è sempre il massimo impegno di tutti. Sicuramente per ambire ad obiettivi importanti manca qualcosa e bisogna dare qualcosina di più”.

“Potevamo chiudere la partita nel primo tempo con delle situazioni a nostro favore – conclude l’attaccante italo-brasiliano – poi sappiamo che questo campionato è imprevedibile e non si possono prendere due gol in cinque minuti. Bisogna lavorare su degli errori che fanno parte di un percorso e limarli il più possibile. Play-off? I sogni si coltivano partita dopo partita, dobbiamo pensare solo al Benevento e poi vediamo dove siamo passo dopo passo”.