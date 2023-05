Forte vento nel Ragusano: cartelloni divelti e pali pericolanti

Una trentina gli interventi effettuati

RAGUSA – Il maltempo non molla la presa in Sicilia. Prevista allerta meteo arancione per il versante orientale dell’isola e gialla per la Sicilia occidentale. Dalle 14 di oggi molte segnalazioni sono pervenute alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Ragusa per i danni causati dal vento: cartelloni pubblicitari divelti, pali pericolanti, lamiere di copertura dei tetti staccate.

Le aree colpite sono quelle di Ragusa, Comiso e Vittoria. Di particolare rilevanza il distacco della linea telefonica dai sostegni della palificazione lungo la strada provinciale 20 nel tratto che va dall’incrocio per Vittoria fino ad oltre la rotonda del centro Seia.

Circa 30 gli interventi effettuati finora, con l’impiego della autoscala, e altri sono in attesa di essere espletati. Continuo il contatto con i comuni interessati, per verifiche e selezione degli interventi di maggior rilievo.