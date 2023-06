“Via Fabaria” inserita nel Catalogo dei cammini religiosi italiani

"Si tratta di una grande occasione per le amministrazioni e per le associazioni culturali".

PATERNO’. L’appuntamento è per, domani, domenica 18 giugno alle 9.30 in contrada Giaconia, per inaugurare il percorso nel tratto urbano fino alla Salinelle, passando per l’Acropoli di Hybla Major Paternò, Sicilia.



Ma la notizia più importante è probabilmente quella che la Via Fabaria è stata inserita nel CATALOGO DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI. Un fatto che offre la possibilità di accedere in futuro alle risorse disponibili per rigenerare i tessuti urbani e i sentieri afferenti al percorso.

“Si tratta di una grande occasione per le amministrazioni e per le associazioni culturali – spiegano i vertici dell’Archeoclub paternese Hybla Major -. Un buon lavoro per la comunità. Grazie a Davide Comunale e Irene Marrazzo per la fiducia e un grazie alla stampa che ci ha voluto sostenere in questa avventura.. utile per tutti e non per pochi”.

Intanto, ieri pomeriggio per la presentazione della Via Fabaria, erano presenti Irene Marraffa, Ornella Palmisciano, Angelo Perri nonché l’Assessore comunale di Paternò Giovambattista Caruso.