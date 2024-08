Via libera al decreto Omnibus. Giorgetti “No tasse sugli extraprofitti delle banche”

ROMA (ITALPRESS) -Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge Omnibus con misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato: “Certamente le banche, come le altre realtà che fanno utili, saranno chiamate a contribuire alla finanza pubblica. Penso che non ci sia niente di strano. Non ci saranno tasse sugli extraprofitti”, ma “tasse sui profitti sì, per loro come per tutti gli altri”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS)