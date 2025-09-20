E' organizzata dal Csr, l’Aias di Catania ETS e con il Comune

VIAGRANDE (CATANIA) – “IncludiAmo”, seconda edizione a Viagrande. La manifestazione di spettacolo, solidarietà, cultura, artigianato e scienza sarà riproposta dal CSR. E’ organizzata dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione, in collaborazione con l’AIAS Sezione di Catania ETS e con il Comune di Viagrande. L’evento si terrà sabato 27 settembre, dalle 9 alle 12,30, nella Villa comunale “Parco Aniante”.

Il sindaco Salvo Faro, il presidente del CSR, Sergio Lo Trovato e Natalina Romania, priore del “Sovereign Order of St John of Jerusalem – Knights of Malta – OSJ”, porteranno i saluti istituzionali prima della parte di spettacolo di Danza integrata a cura dell’ Insegnante Andrea Coco della palestra Fit Style e la kermesse di moda diretta dalla professoressa Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle arti di Catania.

Le auto e le moto d’epoca

Nell’area intorno alla Villa comunale potranno essere ammirate auto e moto, sportive e d’epoca e un’area sarà attrezzata con mercatini artigianali con prodotti realizzati dagli utenti del CSR, grazie ai vari laboratori presenti nella struttura. Per la colazione o uno spuntino sarà fruibile il Rock bar, gestito da i ragazzi del CSR di Viagrande.

“Visto il successo della prima edizione di “IncludiAMO”, abbiamo voluto fortemente ripetere l’esperienza dello scorso anno, per dare ancora nuove possibilità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di mettersi alla prova e dimostrare i loro talenti” – sottolinea Sergio Lo Trovato, presidente del CSR – “IncludiAMO” è un’occasione per dimostrare a tutti che i disabili sono prima di tutto persone, alle quali piace ballare, cantare, divertirsi, cimentarsi in una sfilata di moda, esibirsi. Questo evento è quindi un’occasione di vera inclusione. Del resto, questa è la missione del CSR e delle AIAS ed è questo spirito che ci spinge a far vivere quotidianamente ai nostri Assistiti nuove esperienze e nuove sfide, dentro e fuori i nostri Centri di riabilitazione”.

Il sindaco: “Rinnoviamo il sostegno”

Il sindaco Salvo Faro evidenzia che : “L’anno scorso, grazie al prezioso lavoro del CSR e dell’AIAS, la nostra villa comunale si è trasformata in uno spazio di festa e inclusione, offrendo occasione di partecipazione per ragazzi con disabilità, famiglie, associazioni e cittadini di ogni età. Con entusiasmo rinnoviamo il nostro sostegno a questa encomiabile iniziativa, certi che la seconda edizione di “IncludiAMO” sarà ancora una volta un inno alla bellezza dello stare insieme. Un momento in cui l’intera comunità viagrandese, e non solo, si riconoscerà attorno ai valori della solidarietà, del rispetto e della condivisione”.

Il CSR, nato sulla scorsa dell’esperienza dell’AIAS, da quasi 50 anni garantisce attività riabilitative e di integrazione sociale, scolastica e lavorativa a persone con disabilità di ogni età. Gestisce 20 Centri di riabilitazione in Sicilia, dove le prestazioni si svolgono in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale, semiresidenziale e nei Centri diurni.

Il servizio autismo

Il CSR è impegnato anche nel Servizio autismo con il metodo A.B.A. I principali trattamenti includono: fisioterapia, logopedia, Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, idroterapia e, periodicamente, attività riabilitative innovative come riabilitazione equestre, pet therapy, musicoterapia, teatro e danza.

Hanno contribuito alla realizzazione di “IncludiAMO” le associazioni che saranno presenti anche con i rispettivi stand: Avis Viagrande, Aquile Monteserra, AEOP Viagrande, Associazione Farmacisti, Associazione Angeli in Moto – Associazione Appassionati Auto Sportive, Croce Rossa Viagrande, Pro Loco Viagrande e alcuni sponsor privati, tra i quali Tomarchio pasticceria siciliana e Gran Cafè Urna.