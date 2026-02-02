Spara alla moglie con un fucile, la donna è gravissima

La donna è in gravissime condizioni

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita con un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte, nel Beneventano. A esplodere diversi colpi di fucile sarebbe stato il marito, 38 anni, vigilante, fermato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Benevento.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 2 febbraio, nell’abitazione della coppia situata in contrada Femina Arsa. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno rintracciato l’uomo nei pressi dell’immobile e proceduto all’arresto. Il 38enne non ha opposto resistenza.

Benevento, spara alla moglie da cui si stava separando

La donna, ferita a un fianco e alla spalla, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza in codice rosso all’Ospedale San Pio di Benevento, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia ha due figli e sarebbe stata in fase di separazione. I rapporti sarebbero stati caratterizzati da frequenti contrasti, come riferito da alcuni testimoni. Sull’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

