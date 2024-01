Villa Bellini, va a fare yoga al mattino e le rubano la bicicletta elettrica

La donna ha assistito in diretta al furto

CATANIA – Erano da poco trascorse le 8.30 di mattina, quando una 55enne catanese si è diretta verso la Villa Bellini, principale area verde del centro cittadino di Catania, per frequentare come sua abitudine una lezione di yoga all’aria aperta.

Purtroppo per lei però, quel momento di relax e meditazione si è trasformato in un vero e proprio incubo. La donna infatti, dopo essere giunta al parco in sella alla sua bicicletta elettrica, del valore di circa 3.500 euro, e aver parcheggiato il mezzo poco distante dall’area dove si teneva la lezione con gli altri corsisti, dopo pochi minuti si è trovata di fronte alla scena di un uomo, che con un agile movimento, in un istante è salito in sella alla bici, fuggendo lungo i viali del giardino pubblico.

La vittima, chiaramente sorpresa dalla scena che si è presentata davanti ai suoi occhi, incredula, non è riuscita a raggiungerlo e nonostante un primo momento di sconforto, ha trovato poi la forza di recarsi nella più vicina caserma dei Carabinieri, dove ha denunciato l’accaduto, fornendo tutti i particolari del caso.

A quel punto i militari, acquisiti tutti i dettagli dell’azione criminosa dalla signora, hanno immediatamente avviato le indagini, diramando a tutte le pattuglie su strada le caratteristiche della bicicletta. In tale contesto una gazzella dei Nucleo Radiomobile, nel transitare lungo gli Archi della marina, è stata attirata dalla presenza di un veicolo estremamente simile a quello poco prima rubato, parcheggiato in una rivendita di generi alimentari.

Avvicinatisi, i militari hanno quindi controllato più da vicino il mezzo, i cui segni identificativi corrispondevano esattamente con quelli della bicicletta elettrica della 55enne che, arrivata sul posto, l’ha effettivamente riconosciuta come la sua.

Il commerciante, un 43enne catanese con alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla presenza della bicicletta all’interno della sua attività commerciale ed è stato così denunciato a piede libero per ricettazione.