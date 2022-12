Villabate, l’omicidio-suicidio annunciato su Facebook

Ha accoltellato la compagna e poi si è tolto la vita

PALERMO – Un amico ha letto un post su Facebook fin troppo chiaro e ha lanciato l’allarme. Non è servito ad evitare la tragedia. Salvatore Patinella annunciava via social il gesto che stava per compire. È andato a casa della compagna, Giovanna Bonsignore, a Villabate, l’ha uccisa a coltellate e si è suicidato. Lei aveva 44 anni, lui 41.

Ecco il drammatico contenuto del post: “Chiedo in ginocchio umilmente scusa a DIO e a… (cita il nome della figlia della compagna ndr), sei stata come una figlia per me, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti, ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia, senza mai darmi una spiegazione per la perdita: del MIO UNICO AMORE MERAVIGLIOSO TESORO MIO GIOVANNA, LA MIA PRINCIPESSA, IL MIO UNIVERSO, IL MIO TUTTO , di te cresciuta come una figlia, della mia casa, eravate la MIA FAMIGLIA”.

“Chiedo SCUSA ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle e fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai mie compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali e a tutte le persone che ci hanno voluto bene, nonostante il gesto atroce che io sto per compiere”, ha aggiunto.

Il movente dell’omicidio-suicidio sarebbe da ricollegare, dunque, alla fine della relazione. Stavano insieme da 4 anni. Alcuni vicini dicono di avere ascoltato delle liti nella settimane precedenti.

I militari si sono precipitati in via Giovanna D’Arco, hanno provato a suonare. Nessuna risposta. Hanno sfondato la porta e hanno trovato l’uomo e la donna in una pozza di sangue. Giovanna, madre di una bimba nata da una precedente relazione, era molto nota nel comune alle porte di Palermo. Era una volontaria dell’Associazione Culturale Arché che organizza manifestazione principalmente rivolte ai bambini. Lui lavorava come operatore socio sanitario.