Pasqua 2023, il commerciante si fa avanti: il pizzo per l’ex latitante

Il retroscena dell'ultimo blitz dei carabinieri di Palermo

PALERMO – Pasqua 2023, tradizionale periodo di raccolta del pizzo. I soldi servono anche per la famiglia dell’ex latitante. Capita che il commerciante si faccia avanti di sua iniziativa per mettersi a posto. Lo hanno riscontrato i carabinieri del Nucleo investigativo nell’ultimo blitz che ha colpito la famiglia mafiosa di Villabate.

Antonino Ciaramitaro, indagato nell’inchiesta incontrava della Direzione distrettuale antimafia, avrebbe fatto da intermediario nella riscossione della tassa mafiosa pagata dal titolare di una società di spedizioni.

“Hai bisogno di me… viene qua chiedeva”, diceva Ciaramitaro all’imprenditore. Poco dopo Ciaramitaro incontrò Vito Traina, uno degli arrestati del blitz. “Anzi che ha avuto il pensiero”, spiegava. L’imprenditore si era mosso senza che neppure venisse contatto.

Vito Traina ne parlò con Francesco Terranova che, dopo la scarcerazione per dine pena, avrebbe preso in mano le redini della famiglia mafiosa. Quest’ultimo dava le direttive: “… fai una cosa perché è giusto così 1500 glieli porti a quello degli occhiali e gli dici che glieli dà a Tonino”. “Tonino” sarebbe Antonio Messicati Vitale, boss detenuto di Villabate ed ex latitante.

Personaggio dalla storicizzata caratura criminale, Messicati Vitale nel 2011 si diede alla latitanza. Nel corso di una perquisizione nella casa di Portella di Mare, dove viveva con la madre e la sorella, i militari trovarono un video. Si vedeva il latitante seduto al tavolo di ristorante che chiedeva ad un violinista la colonna sonora del film Il Padrino. Era in un lussuoso hotel di Bali, in Indonesia, dove finì la sua fuga.

Ancora oggi la catena di solidarietà mafiosa non gli fa mancare ciò che serve. I soldi del pizzo, raccolti nei giorni della scorsa Pasqua, servivano anche per le esigenze dei suoi familiari. I fasti di quando era latitante sono ormai un ricordo.