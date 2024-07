Villagrazia di Carini, a fuoco l’auto del titolare di un supermercato

Indagini in corso dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri stanno indagando su un incendio che ha distrutto a Villagrazia di Carini nel palermitano l’auto di un titolare di un supermercato Sisa. Le fiamme sono divampate alla Smart Forfour parcheggiata dentro la villetta in via Vito Schifani.

Si attendono i rilievi dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo per conoscere la natura delle fiamme.

Una seconda Smart è stata danneggiata da un incendio a Palermo. Le fiamme sono divampate in piazzetta delle Mandorle. Anche in questo caso sono in corso indagini.