Vino, il record della Sicilia: è al primo posto in Italia per ettari coltivati

Il focus di Confcooperative-Censis

VERONA – È una enorme vigna grande una volta e mezzo il Molise, 693mila ettari, quella che si potrebbe mettere insieme se si raggruppassero tutti i territori italiani coltivati ad uva da vino.

A fotografare l’Italia del vino è il focus Confcooperative-Censis in occasione del Vinitaly che si è aperto a Verona. Ne risulta che la regina per estensione è la Sicilia, con 118mila ettari complessivi (17,8% del totale nazionale), mentre il Veneto svetta per la produzione, con i 10,7 milioni di ettolitri (il 22,3% del totale).

Vino, il record della Sicilia

Aumentando lo zoom sul territorio, Treviso è la provincia con record produttivo, mentre Cerignola (Foggia) ha il record per il vigneto più esteso.

Tra il 2019 e il 2024 la Penisola ha visto un incremento del 3,4% della superficie vitata. Fra le zone altimetriche, prevale la collina, con il 55,5% sul totale della superficie agricola, mentre, a seguire, il 39,2% della superficie è localizzato in pianura e il restante 5,3 nelle zone di montagna.

Il primato regionale per estensione spetta alla Sicilia, con oltre 118mila ettari, mentre ad una netta distanza – una differenza di circa 24mila ettari – si colloca il Veneto con 95mila ettari e una quota sul totale del 14,2%. Il Mezzogiorno è anche rappresentato dalla Puglia con 93mila ettari (14,0%), mentre il Nord Est porta in dotazione la superficie dell’Emilia-Romagna con circa 50 mila ettari, preceduta nella graduatoria dalla Toscana con 53mila ettari (7,9%).

La mappa delle regioni

Se si considera l’incidenza della superficie coltivata a uva da vino sul totale della superficie, è la regione Friuli-Venezia Giulia a mostrare il livello più elevato: nella regione, 10,4 ettari su 100 sono coltivati a uva da vino, contro una media nazionale pari a 4,2 ettari su 100. Il dato del Friuli si scosta di poco da quello del Veneto, che si colloca poco sotto la soglia dei 9 ettari.

La classifica

Questi, suddivisi per regione, i dati della superficie in ettari coltivata a vigne, e la consistenza percentuale di ciascuna sul totale nazionale: Sicilia 118.015 ettari (17,8% della superficie totale), Veneto 94.603 ettari (14,2%) Puglia 93.124 ettari (14,0%), Toscana 52.799 (7,9%), Emilia-Romagna 50.182 (7,6%), Piemonte 39.392 (5,9%), Abruzzo 31.870 (4,8%), Friuli-Venezia Giulia 30.297 (4,6%).

E ancora, Sardegna 26.709 (4,0%), Campania 24.386 (3,7%), Lombardia 21.420 (3,2%), Lazio 20.364 (3,1%), Marche 15.397 (2,3%), Trentino-Alto Adige 15.258 (2,3%), Umbria 12.300 (1,9%), Calabria 8.871 (1,3%), Molise 5.432 (0,8%), Basilicata 1.980 (0,3%), Liguria 1.777 (0,3%), Valle d’Aosta 404 (0,1%),