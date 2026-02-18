Violento incidente nel Catanese: un morto e quattro feriti

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi

BELPASSO (CATANIA) – Un gravissimo incidente stradale. Ed un bilancio pesantissimo: un morto e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni. Violento scontro all’incrocio fra le via Nettuno e Leoncavallo, all’altezza dello Svincolo di Giaconia, a ridosso della Strada Statale 121 in territorio di Belpasso.

Incidente mortale a Belpasso

Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi: due motociclette e un’automobile. A perdere la vita è stato uno dei centauri, un giovane di 26 anni originario di Misterbianco. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

I feriti e l’arrivo dei soccorsi

Grave anche l’altro motociclista coinvolto, un 39enne, trasportato d’urgenza al Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi e trasferire i feriti nelle strutture sanitarie.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità, che sta subendo pesanti disagi. Ad arrivare anche i vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano. Solo sabato scorso, sulla Statale e ancora nel territorio di Belpasso, un altro giovane, di 27 anni, ha perso la vita in un altro incidente stradale.