Le previsioni per il pomeriggio. Decine di interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Violento temporale a Palermo. Le ondate di maltempo che da tre giorni sferzano parzialmente le giornate nel capoluogo si sono ripresentate nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 giugno. Disagi al traffico e allagamenti si sono verificati in diverse zone del capoluogo.

Allagamenti a Palermo

A partire da via Ugo La Malfa, diventata un “fiume” nel giro di pochi minuti. Allagamenti anche nella zona della Zisa, dove molte chiamate al centralino dei vigili del fuoco sono arrivate per segnalare anche infiltrazioni nelle abitazioni e in via Crispi, dove il traffico è andato in tilt.

Alberi spezzati dal vento

Via Leopardi oggi. Foto Facebook di Sabrina Lombardo

Decine le richieste di intervento al comando provinciale, soprattutto per il crollo di alberi su strada. Le forti raffiche di vento hanno infatti provocato cedimenti in via Leonardo da Vinci, via Canonico Rotolo, via Principe di Villafranca, via Maria Santissima Mediatrice e a Partanna Mondello. In alcuni casi sono rimaste danneggiate delle auto parcheggiate. “Al momento tutte le squadre sono al lavoro”, precisano i vigili del fuoco.

Terzo giorno di maltempo

Già nella giornata di ieri e di mercoledì, gli interventi erano stati numerosi. Gran parte delle strade del capoluogo siciliano si sono allagate, dal centro storico alla periferia. Danni e disagi anche in provincia, con la zona di Cefalù tra quelle più colpite dal maltempo.

E oggi, in centro città, come testimoniato dal video postato sulla pagina social di Palermo La mia Città e associazione meteo Palermo onlus, raffiche di vento e pioggia battente hanno caratterizzato la mattinata nella zona del palazzo di giustizia.

Le previsioni meteo

Le raffiche di vento da Ovest-Nord Ovest hanno fatto da preludio a un violento acquazzone che si è abbattuto sulla città, provocando disagi alla circolazione stradale. Al momento non risultano danni o incidenti stradali.

Il meteo su Palermo prevede un miglioramento nel pomeriggio con i venti di Maestrale che spazzeranno via le nubi cariche di pioggia che in queste ore stanno attraversando il Palermitano.