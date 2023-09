Violenza di genere, i sindacati: “Subito riavvio dell’osservatorio regionale”

Tutte le proposte

PALERMO – “Subito il riavvio dell’Osservatorio regionale, istituito nel 2012, e della cabina di regia contro la violenza di genere”. Questo hanno concordato stamane, al tavolo di confronto, le coordinatrici Pari Opportunità di Cgil, Cisl e Uil siciliane insieme ai vertici dell’assessorato alla Famiglia e Politiche sociali. L’obiettivo è mettere a punto una strategia per il contrasto alla violenza di genere, i cui casi nell’Isola si sono moltiplicati.

La task force

Ma Elvira Morana insieme a Gabriella Messina, segretaria confederale regionale Cgil, Rosanna Laplaca e Vilma Maria Costa hanno chiesto un ulteriore impegno alla politica: “L’istituzione di una task force presso la Presidenza della Regione che metta a fuoco le problematiche che riguardano le donne per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e la strategia nazionale declinata a livello regionale. Tutto ciò coinvolgendo gli assessorati competenti e le organizzazioni sindacali per le loro soluzioni. Inoltre, abbiamo chiesto, la definizione dell’iter della nomina della consigliera regionale di Parità. Urgono risposte concrete, il solo approccio punitivo non basta più ad affrontare un fenomeno di tale gravità”.