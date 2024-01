Adrano, evade dai domiciliari dopo intimidazioni alla ex: arrestato

L'uomo aveva causato un incendio ai danni della compagna

CATANIA – Violenza sulle donne ad Adrano: un uomo di 36 anni è stato denunciato dalla polizia per evasione. L’uomo era ai domiciliari a seguito dell’applicazione del cosiddetto ‘Codice Rosso’ a causa del suo comportamento violento, che lo aveva portato persino a provocare un incendio e a commettere atti intimidatori nei confronti della sua ex.

Violenza sulle donne ad Adrano: l’arresto

La mattina del 13 gennaio i poliziotti non hanno trovato l’uomo in casa. Dopo averlo inutilmente cercato hanno parlato con alcuni familiari, che hanno tentato di sviarli. Pochi istanti dopo l’uomo ha tentato di entrare in casa da una porta secondaria ma è stato scoperto ed accompagnato in commissariato, dove è stato indagato per il reato di evasione. Su disposizione del pm di turno, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari.