Bussa a casa della ex con tirapugni e coltello, arrestato un 33enne

La donna aveva deciso di porre fine alla relazione

CATANIA – Violenza sulle donne: un uomo di 33 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra volante di Catania dopo aver litigato con l’ex compagna e avere bussato con insistenza alla porta della sua abitazione per entrare, nonostante lei non volesse. L’uomo, già destinatario del provvedimento di ammonizione del Questore, aveva nello zaino un tirapugni e un coltello a serramanico.

I litigi e le violenze fisiche

Agli agenti la donna ha raccontato di frequenti litigi con il compagno, nel corso dei quali aveva subito aggressioni fisiche. Per questo motivo aveva deciso di porre fine alla relazione. Il 33enne è stato arrestato maltrattamenti in famiglia e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Su disposizione della Procura è stato condotto in carcere.

Il gip ha poi convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.