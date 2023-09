Violenza di genere, Palermo in piazza al grido: “Ti rissi no” VIDEO

Proseguono le iniziative di "Non una di meno"

1' DI LETTURA

PALERMO – Un migliaio le persone scese in piazza ieri a Palermo per la manifestazione organizzata dal movimento “Non una di meno” al grido “Ti rissi no” (il video è estrapolato dalla pagina Facebook di Non una di meno – Palermo), che prosegue le iniziative dopo il caso di stupro di gruppo e per solidarizzare con la vittima ma che “andando oltre il caso singolo si estende a tutti gli attacchi sferrati in più modi e giornalmente dal sistema patriarcale sui corpi e sulle vite delle donne e della comunità Lgbtqia+”.

Il corteo ha percorso le vie del centro passando per la sede del Comune, la cattedrale e la questura, giungendo sotto il palazzo della Regione per sottolineare “il grado di colpevolezza di tutti i sistemi di potere, per ribadire lo stato di agitazione permanente che arriverà sino al 28 settembre e oltre, sino al 25 novembre e oltre, sino all’8 marzo e oltre perché la nostra risposta è nella lotta dal basso e in uno stato di mobilitazione permanente”.

“Perché se toccano una, toccano tutte e tutte insieme rispondiamo. Perché le strade sicure le crea la comunità transfemminista che le attraversa”, hanno detto gli organizzatori.