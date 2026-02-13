L'operazione dei carabinieri

GIOIOSA MAREA – Violenza sessuale su minore a Gioiosa Marea, arrestato un 35enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura.

Il provvedimento è scaturito da un’indagine dei carabinieri che hanno appurato che l’uomo, intrattenendo una relazione sentimentale con la madre della vittima, aveva creato con la minore un rapporto confidenziale e ne aveva carpito la fiducia e, approfittando della sua condizione di inferiorità, l’aveva baciata in più occasioni. Così è scattata la misura cautelare nei confronti dell’uomo che ora è ristretto presso la sua abitazione.