Violenza sessuale su un’alunna di 11 anni, chiesto il processo per un prete

L'indagato era l'insegnante di religione della presunta vittima

TRENTO – La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un’alunna di 11 anni. Lo scrivono i quotidiani locali Corriere del Trentino, l’Adige.

I fatti contestati risalgono all’autunno 2023 e la scuola ha successivamente trasferito il 40enne, che insegnava nell’istituto da circa dieci anni. La presunta vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo, che nega ogni addebito.