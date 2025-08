Violenza alla Vucciria, picchiati un operaio ed un turista tedesco

Indagini in corso da parte dei carabinieri

PALERMO – Ancora violenza a Palermo e, in particolare, nel quartiere Vucciria, nel centro storico della città. Ad essere presi di mira, in due distinti episodi, sono stati un operaio, che è ricoverato in gravi condizioni, ed un turista che stava rientrando in hotel.

L’operaio aggredito e spinto nel vano ascensore

L’operaio stava lavorando in via dei Coltellieri, alla Vucciria, in una palazzina. A prenderlo di mira sarebbero stati alcuni condomini, con questi sarebbe nata una discussione e, subito dopo, una discussione, sfociata in violenza, fino a quando l’operaio sarebbe stato spinto nel vano ascensore, in questi giorni in fase di ristrutturazione.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L’operaio, che ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in codice rosso al Civico dove è ricoverato in terapia semi-intensiva ed è sotto osservazione. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della lite.

L’aggressione al turista

Il turista tedesco, invece, è stato vittima della violenta aggressione nella notte. I protagonisti della violenza sono stati tre giovani ragazzi, due tunisini ed un marocchino. Al turista che stava rientrando in hotel, i tre, hanno portato via il borsello contenente tredici euro. Le forze dell’ordine intervenute hanno già rintracciato due dei tre aggressori che in passato si sono resi protagonisti di altre violenze. Il giovane tedesco ha riportato qualche contusione ed è stato trasportato all’ospedale per dei controlli e le cure del caso.

Lagalla: “Presto 400 nuove telecamere”

Nei giorni scorsi sul tema violenza si è tenuto anche un consiglio comunale che ha avuto come protagonista il sindaco Roberto Lagalla che ha annunciato l’installazione di 400 nuove telecamere entro la fine dell’anno.