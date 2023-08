Vittoria Comics, via alla fiera di fumetto e dei videogiochi

A settembre la prima edizione: gli ospiti e gli eventi in programma

VITTORIA – Attesa a Vittoria per la prima edizione di Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi in programma dall’1 al 3 settembre 2023 promossa ed organizzata da Vittoria Mercati ed ospitata all’interno della cittadella fieristica Nuova Emaia Città. Tanti i nomi che animeranno la tre giorni. Volti noti che faranno tappa in città per incontrare fan e divertirsi insieme.

Vittoria Comics, gli ospiti

Tra i nomi quello di Ambra Pazzani, una delle cosplayer più amate e seguite nel mondo nerd italiano, con una carriera che dura da ben dieci anni. Ci sarà anche Cydonia, punto di riferimento per la community Pokémon e per l’intero universo Nintendo, nonché Maurizio Merluzzo, intrattenitore, doppiatore, influencer e presentatore, in più di 15 anni di carriera nel doppiaggio ha dato la voce ai protagonisti di famosi film e serie TV.

Ma la tre giorni si arricchirà ancora con la presenza di Alex Polidori, 22 anni di carriera nel doppiaggio e voce ufficiale di Tom Holland, dei Playerinside, i coniugi di gaming influencer italiani che trattano di videogiochi a tutto tondo, tra i più longevi e seguiti in Italia, Giovanni Muciaccia, l’intrattenitore poliedrico di Art Attack e Dario Moccia, uno degli streamer più famosi di Twitch Italia.

E poi ancora tanti altri ospiti molto attesi come Sabaku No Maiku, una vera istituzione nel mondo del gaming in Italia, con una lunga esperienza nel settore sin dai tempi del Pentium, Aoy Queen, talentuosa cosplayer e appassionata di videogiochi e manga, Federic, il noto youtuber che ha legato il suo successo alle carte da gioco Pokémon e Kyrenis, esperto streamer di League of Legends. Infine, ma non meno importante, Monnie Night che sarà la presentatrice ufficiale del Vittoria Comics & Games conosciuta per i suoi fantastici cosplay.

“Iniziativa unica”

“Abbiamo creduto molto in questa manifestazione come ente fieristico. L’iniziativa dei suoi cinque giovani ideatori ossia Alessio Tesol, Giovanni Melfi, Paola Iurato, Raffaele Assenza e Stefano Sallemi era valida ed unica nel suo genere e per questo abbiamo deciso di darvi fiducia occupandoci interamente dell’organizzazione certi che avrà notevoli riscontri sia tra i giovanissimi sia tra gli adulti amanti dei fumetti e dei videogiochi – ha dichiarato Carmelo Diquattro, amministratore unico della Vittoria Mercati”.

Durante la tre giorni un ricchissimo programma di appuntamenti di musica, danza e tornei tutti presenti sul sito ufficiale www.vittoriacomics.it