In programma una raccolta fondi e una visita ai piccoli accolti in città

VIZZINI (CATANIA) – Ogni bambino ha diritto a crescere, giocare, imparare, essere ascoltato e curato. La guerra rappresenta la negazione più brutale di questi diritti fondamentali. Con questa premessa il 19 settembre alle ore 19:30 a Vizzini, si svolgerà un’iniziativa di forte valore simbolico e civile promossa dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e da Associazione Lavoratori Stranieri (ALS-MCL), per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica condizione dei bambini palestinesi.

Tutto nasce dall’esperienza concreta vissuta dal territorio, che lo scorso 4 settembre ha accolto una famiglia palestinese, nell’ambito del progetto SAI ordinari del Comune di Vizzini, ospite di un appartamento gestito dalla cooperativa Opera Prossima.

L’impegno dei lavoratori stranieri

L’impegno di ALS-MCL, attraverso la sede territoriale calatina, sarà quello di aiutare e sostenere la famiglia con il supporto dei volontari dell’associazione. La FIMP, invece, durante il Congresso nazionale di Cagliari (25-28 settembre), lancerà una raccolta fondi per istituire una borsa di studio a favore dei bambini accolti a Vizzini.

All’incontro parteciperanno il presidente nazionale della FIMP Antonio D’Avino, e il presidente nazionale di ALS-MCL, Paolo Ragusa, accolti dal sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro. Insieme faranno visita alla famiglia nella struttura che li ospita e poi si sposteranno al Circolo Culturale “Giovanni Verga”, in Via Vittorio Emanuele 27, per un incontro pubblico di sensibilizzazione e testimonianza.