Le domande degli analisti sulla salute mentale del presidente russo.

Questo Putin deve essere pazzo… Quante volte lo abbiamo pensato, osservando la cronaca dello scempio che arriva dalle macerie dell’Ucraina. Pazzo, nel linguaggio comune, cioè alieno, capace di un orrore che consideriamo inumano, quando, invece, la storia dimostra che siamo nel tragico perimetro dell’umanità. Ma poi ci sono sussurri, opinioni e pezzi di discorso che hanno alluso a una condizione mentalmente instabile, se non patologica, del presidente russo.

“Le opinioni del presidente russo Vladimir Putin su Ucraina e altre questioni si sono irrigidite nel corso degli anni”. Così, qualche giorno fa, si è espresso il direttore della Cia, William Burns, davanti alla Commissione intelligence della Camera dei rappresentanti. Successivamente, però, ha aggiunto: “Questo non significa che sia pazzo”. E c’è da credere che gli americani la faccenda l’abbiano studiata a fondo, prendendola molto sul serio.

‘Vlad the Mad’ (Vlad il matto) è comunque il soprannome che circola in rete, nei commenti social e nelle ricostruzioni degli analisti. C’è chi parla di effetti mentali del ‘long Covid’, chi di paranoia, chi di psicofarmaci. Michael McFaul, ambasciatore americano in Russia durante la presidenza Obama, ha dichiarato alla Nbc: “L’ho ascoltato, è sempre più folle nel modo in cui parla”. Chiaramente, una voce di parte.

In sintesi: questo Putin è pazzo o no? Di che natura è il crimine di cui si sta rendendo responsabile? Sta seguendo un progetto coerente, anche se forsennato, o gli è semplicemente andato di volta il cervello? La follia, in effetti, è un comodo rifugio davanti a un orrore inspiegabile. Tuttavia, la domanda si fa concreta e urgente in prospettiva. Fino a che punto può spingersi l’uomo che comanda al Cremlino? Ma non è comunque sempre una pazzia la guerra che provoca morti innocenti, uccidendo anche donne e bambini?