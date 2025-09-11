 Volantini antiracket di Addiopizzo, nei quartieri Noce e Malaspina
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Volantini antiracket di Addiopizzo, nei quartieri Noce e Malaspina a Palermo

Iniziativa per sensibilizzare commercianti e cittadini a denunciare
L'INIZIATIVA
di
1 min di lettura

PALERMO – Questa mattina, giovedì 11 settembre, i volontari di Addiopizzo hanno fatto volantinaggio a Palermo lungo le strade con più negozi dei quartieri Noce e Malaspina.

Un’iniziativa per sensibilizzare commercianti e cittadini a denunciare il racket. Sono stati distribuiti volantini, che sono stati appesi anche ai pali, in Via Cataldo Parisio, via Aurispa, via Lancia di Brolo, corso Finocchiaro Aprile, via Dante, via Noce, via Campolo, via De Saliba e via Pacinotti.

“Sono solo alcune delle strade dove abbiamo rinnovato la nostra vicinanza e disponibilità al supporto a chi ancora oggi, tra commercianti e imprenditori – dicono i volontari – è stretto dalle maglie del racket delle estorsioni”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI