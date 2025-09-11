Volantini antiracket di Addiopizzo, nei quartieri Noce e Malaspina a Palermo

Iniziativa per sensibilizzare commercianti e cittadini a denunciare

PALERMO – Questa mattina, giovedì 11 settembre, i volontari di Addiopizzo hanno fatto volantinaggio a Palermo lungo le strade con più negozi dei quartieri Noce e Malaspina.

Un’iniziativa per sensibilizzare commercianti e cittadini a denunciare il racket. Sono stati distribuiti volantini, che sono stati appesi anche ai pali, in Via Cataldo Parisio, via Aurispa, via Lancia di Brolo, corso Finocchiaro Aprile, via Dante, via Noce, via Campolo, via De Saliba e via Pacinotti.

“Sono solo alcune delle strade dove abbiamo rinnovato la nostra vicinanza e disponibilità al supporto a chi ancora oggi, tra commercianti e imprenditori – dicono i volontari – è stretto dalle maglie del racket delle estorsioni”.