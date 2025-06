Voli, da Palermo a New York: primo volo del 2025 per Neos

Torna la linea dal Falcone Borsellino al JFK

PALERMO – Esordio stagionale, per il secondo anno consecutivo, del volo diretto Palermo – New York (JFK) della compagnia Neos, parte di Alpitour World, per la stagione estiva 2025Stamattina il B787-9 dreamliner ha toccato la pista dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo con a bordo 227 passeggeri.

L’aereo è decollato da New York ieri, 5 giugno, alle 17 (ora locale), ed è arrivato a Palermo poco prima delle 8 di oggi, da dove è ripartito alle 11,50 alla volta della Grande Mela. Due le frequenze, venerdì e domenica, dal 6 giugno al 24 ottobre 2025.

Il successo dei collegamenti nella scorsa estate

“Dopo il successo del collegamento che, dalla scorsa estate, ha unito la Sicilia agli Stati Uniti abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta. In questo modo avremo un collegamento giornaliero tra New York e l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e dal 04 giugno una frequenza anche da Bari” commenta Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos, volo è importante sia in termini di traffico outgoing sia di incoming, visto l’elevato numero di connazionali residenti a New York.

“Per il secondo anno consecutivo – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – Neos apre il collegamento diretto tra Palermo e gli Stati Uniti d’America con sbarco al JFK”.

La rotta, “una bella occasione per i siciliani”

“La rotta è una bella occasione per i siciliani e per la Sicilia, visto che, secondo le ultime stime, le presenze degli degli statunitensi nell’Isola sono in aumento. Ciò si traduce anche in crescita economica per il nostro territorio e per le aziende che lavorano nel settore turistico. Il Consiglio di amministrazione di Gesap – conclude Burrafato – sta lavorando per aumentare la presenza di nuove compagnie aeree, con riguardo al segmento internazionale e intercontinentale, verso Canada ed Emirati Arabi”.