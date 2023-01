Volley, Farmitalia Saturnia perde ma resta prima

La squadra del tecnico Waldo Kantor resta prima in classifica, nonostante un match in cui ha dovuto fare a meno dello schiacciatore Zappoli

Dopo cinque set tiratissimi la Farmitalia Saturnia perde in casa dallo Shedirpharma Sorrento, ma deve fare i conti con l’improvvisa indisponibilità poco prima del fischio d’inizio dello schiacciatore Enrico Zappoli, il giocatore più in forma della squadra. La formazione di Kantor conserva comunque la testa della classifica del girone blu della Serie A3 maschile Credem Banca con un punto di vantaggio su Ortona, vittoria, 3-2, a Marcianise. La sfida continua quindi in un campionato che ogni giornata nasconde un’insidia. La Farmitalia Saturnia tornerà in palestra martedì per preparare la delicata sfida di Bari con la consapevolezza piena dei propri mezzi.

In mix zone, il tecnico Waldo Kantor dichiara: “Non è stata una partita facile. Il problema di Enrico Zappoli, all’inizio della partita, ha scosso la squadra. Abbiamo vinto sì il primo set, ma il cambio palla non ha funzionato. Sorrento non ha demeritato. Noi non siamo riusciti a esprimerci anche in questa situazione di difficoltà iniziale. La reazione al quarto set ha confermato la tenuta della rosa. Andiamo avanti, questo campionato va giocato partita dopo partita senza abbassare la guardia”.

Il diesse Piero D’Angelo: “Perdere Zappoli poco prima del fischio d’inizio ha senz’altro creato un contraccolpo. La squadra ha risposto alla distanza, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Andiamo a Bari in un campo difficile, pronti a giocarcela e a preparare la partita nel migliore dei modi”.

Prima di cominciare la partita Zappoli accusa un problema al braccio destro. Precauzionalmente l’italo brasiliano rimane fuori per tutta la partita: domani si stabiliranno i tempi di recupero. La sfida s’inaugura con il punto a muro (17 punti di squadra non sono bastati) di Casaro che bissa due punti più tardi, dopo il primo time out ospite. Fabroni – ace in posto 1 – lancia la Farmitalia sul 4-0. Disabato sigilla il 7-2 con un diagonale stretto. Alberto Nicotra e Casaro firmano il più sette contro la formazione campana praticamente non entrata in partita. Lentamente Sorrento trova, però, le misure a muro, recupera qualche pallone in più e si riporta sotto (17-16), grazie a un contrattacco più efficace. L’ace di Starace firma la parità.

Serve tutta la forza del gruppo per rimettere la testa avanti. Frumuselu si rivela decisivo nelle battute finali con muro e un primo tempo che spengono le speranze campane di ribaltare la situazione. Alberto Nicotra fa buona guardia sotto rete e non si fa sfuggire l’occasione di andare al set ball. Il contrattacco di Casaro conclude vittoriosamente il primo parziale, dopo una difesa miracolosa di Peppe Zito.

Nel secondo set, Sorrento piazza il primo break (7-4). La Farmitalia non trova la continuità per respingere i campani, commettendo qualche errore di troppo (13-16). Casaro riporta sotto i locali con tre punti fotocopia dalla seconda linea (15-16). Ma non basta. La battuta e il muro non girano. Sorrento capitalizza al massimo per archiviare la pratica e pareggiare i conti.

Nel terzo set, le difficoltà palesate nel secondo parziale proseguono. Kantor manda in campo Antonio Smiriglia. Il centrale, alla seconda stagione alla Saturnia, dà continuità a muro (2 punti consecutivi, svantaggio ridotto a meno uno; 13-14). L’errore campano vale il 14 pari. Casaro ancora rimette in carreggiata Farmitalia. Roberto Battaglia, chiamato in causa al posto di Nicotra, risponde subito presente. Sorrento è sul pezzo, mura e difende con continuità e porta a casa la vittoria anche del terzo parziale, vanificando ogni tentativo di rimonta (22-25).

Nel quarto set, Antonio Smiriglia riconfermato nel ruolo di centrale, inaugura il parziale. Battaglia rimane in campo. Frumuselu firma i successivi due punti. La Farmitalia vuole a tutti i costi giocarsela al quinto set. Disabato mette a terra il 12-8. Il muro di Battaglia vale il 15-9 che si ripete poco più tardi (18-11). Fabroni sigilla in servizio il 19-11 (più 8). Disabato, Fabroni e Casaro rimandano la contesa al quinto.

Nel quinto e decisivo set, Battaglia apre il tie break decisivo con due punti. Grande equilibrio. Casaro ripristina la parità (6-6). Il muro di Smiriglia arriva nel momento più delicato del parziale, portando in vantaggio la Farmitalia (7-6). L’8-6 è ancora un muro vincente di Battaglia. Il primo tempo di Smiriglia in posto 1 tiene la Saturnia avanti di due lunghezze. Frumuselu toglie le castagne dal fuoco. Ma non basta. Sorrento in battuta non si risparmia. Disabato riporta la partita in parità (13 pari). Annullato il match ball (errore in battuta) ospite, Casaro opera il sorpasso. Sorrento, viceversa, annulla il match ball Saturnia e si riporta ancora avanti (16-15). L’errore di Casaro consegna la vittoria e i due punti al Sorrento.