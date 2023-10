Volontariato a Catania, nuovo direttivo del Centro di servizio etneo

I nomi dei nove consiglieri, che resteranno in carica tre anni

CATANIA – Volontariato a Catania: costituito il nuovo direttivo del Centro di servizio per il Volontariato etneo, che resterà in carica per i prossimi tre anni. I nove consiglieri, eletti lo scorso 30 settembre durante l’assemblea dei soci, si sono ritrovati per la prima volta per procedere all’accettazione del mandato e all’insediamento dell’organo direttivo con l’assegnazione delle relative cariche.

Volontariato a Catania: i nomi del direttivo

Viene confermato presidente Salvatore Raffa (Associazione Andromeda Acireale); al suo fianco due vice presidenti Armando Paparo (Confraternita di Misericordia di Bronte) e il volto nuovo di Rossella Consiglio (SNS Lentini).

Il ruolo di segretario sarà svolto da Natale Pitronaci (Vos Cerami); Don Claudio Magro (ANSPI Siracusa), Giuseppe Coco (Le Aquile di Catania), Carlo Sciacchitano (Avis Catania), Marco Carnemolla (Fare Ambiente Ragusa) e Salvatore Bonina (Ass. di Volontariato Amici del Soccorso Mons. Vito Pernicone – Regalbuto) completano la composizione del nuovo organo direttivo.

Tante le sfide da affrontare: il rilancio dell’azione del volontariato in rete sui territori, la situazione degli enti trasmigrati al Runts, la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore e la ricerca di una collaborazione stabile tra volontariato e istituzioni che possa portare in agenda i temi essenziali e garantisca un rafforzamento di servizi e iniziative all’insegna della co-progettazione, della digitalizzazione e della sostenibilità.