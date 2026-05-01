Voragine sul lungomare di Trapani, sprofonda mezzo per la pulizia

Il cedimento è avvenuto in pochi secondi FOTO

TRAPANI – Un mezzo per la pulizia stradale è stato inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente lungo il viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare a Trapani.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento dell’asfalto si è verificato in pochi istanti, sorprendendo l’operatore alla guida del veicolo.

Non si registrano feriti, ma la scena – con il mezzo parzialmente sprofondato – ha suscitato preoccupazione.

L’episodio è avvenuto in una zona centrale e simbolica della città, affacciata sul mare e quotidianamente frequentata da residenti e turisti.

Il consigliere comunale: “Vergogna pubblica”

Il consigliere comunale di opposizione Maurizio Miceli parla di “vergogna pubblica” e attacca l’amministrazione. “Questa non è una buca – dice – ma il simbolo del fallimento totale di chi governa. Non crolla solo la strada, ma anche la sicurezza dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Poteva esserci chiunque, un passante o un bambino. Oggi è andata bene, ma domani?”.

Il consigliere chiede le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida: “Basta scuse e propaganda. Questa amministrazione ha fallito sotto gli occhi di tutti. Buon cammino? Sì, verso il baratro”