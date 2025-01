Wafa, attacchi israeliani a Nuseirat: morti un uomo e un bambino

Idf: "Colpiti veicoli in area non autorizzata e senza ispezione"

ROMA – Un uomo è stato ucciso e altre persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri dopo che un aereo israeliano ha preso di mira un bulldozer a ovest del campo profughi di Al-Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale.

Si riferisce all’agenzia Wafa che segnala anche un altro attacco che ha colpito un carrello uccidendo un bambino. Testimoni oculari hanno riferito che un aereo israeliano ha colpito il bulldozer che stava tentando di liberare un veicolo intrappolato tra i detriti nella zona. L’attacco aereo ha causato la morte dell’autista e il trasferimento di altre persone.

Ieri sera, aggiunge la Wafa, un bambino è stato ucciso e molti altri civili sono rimasti feriti dopo che le forze israeliane hanno bombardato un carro addestrato da un animale a ovest del campo profughi di Al-Nuseirat.

L’Idf segnalava ieri sera su Telegram che un aereo dell’IDF ha aperto il fuoco nella parte centrale di Gaza “per allontanare alcuni veicoli sospetti che si stavano dirigendo verso nord, in un’area non autorizzata al passaggio secondo l’accordo e senza essere ispezionati, in violazione dei termini dell’accordo stesso”